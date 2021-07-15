تراند الفن: مدبولي: 14 ألف فصل جديد بجانب رفع كفاءة 25% من المدارس القائمة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك العديد من الشكاوى بسبب ارتفاع كثافات الفصول، ولكن اليوم يتم إنشاء 14 ألف فصل جديد بجانب رفع كفاءة أكثر من 25% من المدارس القائمة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال احتفالية مبادرة “حياة كريمة”، أن إنشاء 14 ألف فصل هدفه تخفيض كثافة الفصول لخدمة المناطق المحرومة من التعليم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1250 مبنى قائم.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 58% من إجمالي سكان مصر ستعود عليهم الفائدة من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدبولي، أن جميع المواد المستخدمة في المبادرة يتم تصنيعها في مصر بالكامل، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الريف يبلغ تكلفته 700 مليار جنيه بتمويل مصري خالص.

وأشار مدبولي إلى أن المرحلة الأولى من تطوير الريف تجاوز تكلفتها 260 مليار جنيه، وتجربة حياة كريمة للعامين السابقين دفعت إلى تنمية العمل على تطوير مناحي الحياة في القرى والمراكز، مشيرا إلى وجود 4 عناصر رئيسية يعمل عليها المشروع.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددًا على أن الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع في إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.

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