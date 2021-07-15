نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعة الموافق 6 ذي الحجة 1442 تخفيضات عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم 16 يوليو حيث ينتظرها الجميع لما تقدمه من افضل و أجود أنواع المنتجات و السلع الغذائية من فواكه و خضروات و جميع أنواع اللحوم بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث أن هناك إقبال كبير من جميع الأشخاص في مختلف مدن المملكة العربية السعودية مكه والرياض وجده للاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى نصف الثمن كي يستفيد الجميع من تلك الخصومات و التي تستمر في متاجر و أسواق عب دلله العثيم حتي الثلاثاء 16 يوليو 2021 فسارعوا قبل انتهاء العرض.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي العديد من المنتجات المتنوعة حيث تضم جميع الأدوات الكهربائه و المنزلية التي يحتاج إليها كل بيت وجميع المنتجات الغذائية والملابس الخاصة بالنساء و الرجال و الأطفال و مستحضرات التجميل وسوف نقدم لكم الصور الخاصة والتي تحتوي علي المنتجات المتواجدة في هذا العرض من خلال مجله العروض من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني حتي يمكنكم معرفه السلع و الاستفادة بالخصم الذي يصل إلى 50%

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الحلويات و المكسرات وكذالك البسكويت و الشوكلاته حيث تحتوي علي الشوكلاته الجالاكسي بسعر 49.95 ريال سعودي و الحلويات الشرقيه بسعر 17.95 ريال سعودي و الكعك المشكل بسعر 19.95 ريال سعودي و التمر بجميع بسعر 18.95 ريال سعودي كما تقدم أيضا لعملائها غريبه مشكله بالفسدق و البيتي فور بسعر 29.95 ريال سعودي و الكعك بالسمن البلدي و الدنوات المشكلة.

تضم عروض العثيم جميع المسليات و المقرمشات حيث تحتوي علي شيبسي برينجلز بسعر 7.95 ريال سعودي و المايونيز بسعر 9.95 ريال سعودي كما تحتوي علي المعلبات بجميع أنواعها كالحلاوة ألطحينية و صلصة الطماطم وجميع أنواع المشروبات و العصائر الطبيعية التي يحتاج إليها كل بيت بسبب ارتفاع درجه الحرارة في فصل الصيف حيث تحتوي علي مشروب تانج بالبرتقال بسعر 44.95 ريال سعودي و البيبسي أيضا.

تقدم عروض عبدلله العثيم جميع أنواع المكسرات حيث تحتوي علي اللوز و الزبيب الذهبي بسعر 9.95 ريال سعودي و جوز الهند وجميع أنواع البقوليات كالعدس الأحمر و زره الفشار بسعر 5.95 ريال سعودي وجميع الفواكه و الخضروات حيث تحتوي علي البصل الأحمر و الليمون الأصفر وكذالك الباذنجان و الكمثري و العنب الأبيض و الأحمر و الخوخ بسعر 7.95 ريال سعودي و البرتقال أبو صره.

وجميع الفواكه و الخضروات حيث تحتوي علي البصل الاحمر و الليمون الاصفر وكذالك الباذنجان و الكمثري و العنب الابيض و الاحمر و الخوخ بسعر 7.95 ريال سعودي و الرتقال ابو صره.