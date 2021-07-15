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عمر شويل - جدة طريقة زراعة نبات عباد الشمس في المنزل، يعطي وجود النباتات والزهور في المنزل شعور بالراحة والأمل والبهجة، حيث توجد العديد من النباتات التي يمكن زراعتها في شرفة المنزل مثل: النباتات، والزهور، وبالتحديد زهرة نبات عباد الشمس ذات اللون الأصفر المميز الرائع الذي يعطي منظر رائع للشرفة، ومن المعروف في زراعة النباتات أنها تحتاج إلى خبرة وخطوات صعبة للغاية، ولكن زهرة عباد الشمس تختلف عن هذه النباتات، إذ يمكن زراعتها بسهولة وخطوات بسيطة في المنزل، وسنتعرف على طريقة زراعتها بالتفصيل.

طريقة زراعة نبات عباد الشمس في المنزل

إذا كان لديك مساحة صغيرة ترغب في استغلالها، وكذلك تعطي شعور بالراحة والبهجة، يمكنك زراعة نبات عباد الشمس في المنزل بسهولة، وذلك باتباع الآتي:

شراء بذور عباد الشمس

يمكن شراء بذور عباد الشمس من الحدائق أو المشاتل، حيث لا يمكن زراعة البذور بعد تحميصها.

اختيار أصيص مناسب

تحتاج بذور نبات عباد الشمس إلى أصيص يتراوح حجمه ما بين 30 إلى 41 سنتيمير لزراعة زهرة واحدة، مع ضرورة تعقيم وتنظيف الأصيص قبل الزراعة، وعمل ثقب لتصريف الماء الزائد عن الري.

تجهيز التربة

يتم شراء تربة زراعية مناسبة لحجم النباتات التي ستقوم بزراعتها، حيث تحتوي على نسب متوازنة من العناصر الغذائية الهامة لنمو النبات.

طريقة زراعة البذور

بعد وضع التربة في الأصيص، يتم وضع البذور على بعض سنتيمتر ونصف، وفي حالة زراعة أكثر من بذرة في نفس الأصيص يجب أن تكون المسافة بين كل بذرة والأخرى من 10 إلى 13 سنتيمتر.

طريقة ري البذور

يحتاج نبات عباد الشمس إلى حوالي 7.6 لتر ماء في الأسبوع في مرحلة الانبات للحصول على زهور بسيقان قوية وسميكة، لذا يجب ري النباتات باستخدام رشاش الماء.

تثبيت الزهرة

يجب تثبيت ودعم زهور عباد الشمس باستخدام أعواد خشبية عندما يصل طول الزهرة إلى 90 سنتيمتر أو أكثر، لذا يمكن تثبيت دعامة خشبية خارج الأصيص.

حصاد البذور

يمكنك حصاد بذور عباد الشمس عندما يصبح الجزء الخلفي من رأس الزهرة بني اللون، حيث يتم تجفيفها ووضعها في وعاء محكم الغلق لمدة 4 شهور.