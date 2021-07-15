تراند الفن: مبعوث الأمم المتحدة: “حياة كريمة” طبقت جميع قواعد التنمية المستدامة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، خلال كلمته في مؤتمر مبادرة حياة كريمة، إن “الأمم المتحدة تعد هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم”.

وأضاف محيى الدين أن الأمم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار، فهي تستخدم المعايير الدولية التي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر خاصة الفقر المدقع في بلادنا، كما تراعي تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع خاصة الفئات الأضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والأطفال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم الخميس، مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددًا على أن الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع في إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.

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