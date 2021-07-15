تراند الفن: السيسي: “زمان كنت بقول لو معايا أموال خاصة بيا كنت هاغير البلد”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في مؤتمر حياة كريمة، إن الله سبحانة وتعالي أنجى مصر من كل سوء وحافظ عليها من كل شر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر، “زمان كنت بقول لو معايا أموال خاصة بيا كنت هاغير البلد”، مشيرًا إلى أن إنجازات مصر تحققت بدماء شهداء وأبناء مصر.

وأشار السيسي، إلى أن رغم التحديات والصعوبات استعدنا مصر وحققنا النصر المبين في معاركتي البقاء والبناء.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة؛ لحضور المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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