تراند الفن: سامسونج تعتزم طرح هاتف الجديد «Galaxy A30s».. تعرّف على المزايا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - كشفت تقارير تقنية عن مواصفات جديدة لهاتف”Galaxy A30s“من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بما في ذلك تفاصيل الكاميرا والشاشة وسعة البطارية.

وحصل هاتف”Galaxy A03s“على التأكيد الرسمي من لجنة الاتصالات الفيدرالية الذي كشف عن سعة البطارية، حيث تبين أنه سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما أشارت التقارير إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبا، وهذه ليست أول شهادة يحصل عليها هاتف”Galaxy A03s“، حيث تلقى مؤخرا شهادة تأكيد من مكتب المعايير الهندية أيضا.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف مزودا بشاشة”IPS LCD“بقياس 6.5 بوصة ومعالج”MediaTek Helio G35 SoC“وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

فضلاً عن ذلك، من المقرر أن يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل لاستشعار العمق.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن”Galaxy A03s“سيعمل بنظام”Android 11“مع فتحة لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابكسل.

ويحتوي”Galaxy A03“أيضا على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم ومنفذUSB-C.كما تشير القائمة إلى أن الهاتف الذكي قد يأتي مزوداً بمعالج ثماني النواة بتردد 2.3 جيجاهرتز.

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