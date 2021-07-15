تراند الفن: لفتة طيبة من ميسي اتجاه أرجنتيني يسجل أهدافه منذ 2004

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - حرص ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على إرسال فيديو إلى رجل أرجنتيني يسجل أهدافه منذ بداية مسيرته في عام 2004.

وأرسل ‏ميسي مقطع فيديو مسجل له، لرجل أرجنتيني يدعى “دون هيرنان” يبلغ من العمر 100 عام، بمناسبة عيد ميلاده، ميسي أرسل له الفيديو كهدية غير متوقعة، حيث عبر فيه بإعجابه بالمراقبة الصارمة للغاية لمسيرته من قبل “دون هيرنان”.

وقال ميسي في الفيديو الذي نشره حفيد دون هيرنان، جوليان ماسترانغيلو، على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد سمعت عن قصتك، أمر لا يصدق أن تقوم بتدوين كل أهدافي في دفتر ملاحظات، وأريد أن أحضنك بشدة وأشكرك على العمل الذي تقوم به، وأتمنى لك الأفضل، وأراك قريبًا”.

وقال “دون هيرنان” عند سماع ميسي يخاطبه في الفيديو: “لا تقل لي إنه ميسي”، أجاب حفيده: “إنه ميسي، وهو يحييك”، يتساءل دون هرنان المتشكك: “وأين هو؟ هنا في المنزل؟” أجاب جوليان: “لا، إنه في منزله في برشلونة”.

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