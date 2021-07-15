تراند الفن: شيرين عبد الوهاب تظهر في مبادرة حياة كريمة بحضور السيسي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة “حياة كريمة”، والتي تقام حاليًا في ستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز.

وقدمت شيرين عبد الوهاب أغنيتن جديدتين وهما “الحكاية”، “مصر دايما” خلال الحفل، والتي تعد أولى أغانيها التي تقدمها للجمهور بعد أزمتها الأخيرة.

وتقول كلمات الأغنية: “مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات في التاريخ دور تلاقي عنها مكتوب حكايات، بالعزيمة والإرداة كل يوم في إنجازات، الحكاية كلها إننا نقدر”.

مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية تهدف إلى النهوض بالريف المصري، وتستهدف المبادرة الفئات الأكثر احتياجًا من سكان الريف المصري الذين يشكلون 58% من إجمالي سكان الجمهورية، بميزانية إجمالية تبلغ 515 مليار جنيه.

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