تراند الفن: موانئ بورسعيد: المخزن المُحترق على مساحة 1000 متر وتمت السيطرة على النيران (صور) 

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - كشفت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المخزن المُحترق داخل ميناء غرب بورسعيد تبلغ مساحته 1000 متر، حيث تمكنت النيران من التهام 450 مترًا، وتمت السيطرة عليها قبل أن تنتقل إلى مخازن أخرى.

وتلقت إدارة ميناء غرب بورسعيد مساء اليوم، إخطارا بنشوب حريق في أحد المخازن التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.

وتمت السيطرة على الحريق، وتم إخماد النيران وتنفذ حاليًا الحماية المدنية عملية التبريد لضمان عدم اشتعال أية نيران، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملًا.

وتلقى اللواء ناصر حريز، بلاغًا بالحريق، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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