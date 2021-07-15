تراند الفن: السيسي يمازح المصريين ويُطمئنهم بلغتهم عن أزمة سد النهضة: “بلاش هري”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رسالته للأشقاء في إثيوبيا والسودان هي ضرورة التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنه مثل المصريين يقول للآخرين عند التخوف والقلق من سد النهضة الإثيوبي: “بلاش هري”.

وأكد أن مصر لم تكن أبدًا تسعى للتهديد أو التدخل في شئون الدول الأخرى، موضحًا أن مصر كانت ترحب دائمًا بالتنمية في إثيوبيا عن طريق سد النهضة دون المساس بالأمن المائي لمصر.

وأضاف أن مصر أرادت التوصل لاتفاق لعملية ملء وتشغيل سد النهضة وأن التحرك المصري الأخير في جلسة مجلس الأمن الأخيرة جاء لوضع القضية ضمن أجندة الاهتمام الدولي، مضيفًا: “في كلام مش هقدر أقوله.. ونستعد في مصر جيدًا”.

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