تراند الفن: «الجوازات» تكشف عن شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - أدمن ‏ساعتين مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : أوضحت “المديرية العامة للجوازات”، طريقة وخطوات تمديد الزيارة العائلية، وذلك ردًا على استفسارات المقيمين عبر موقع “تويتر”. وذكرت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن تمديد الزيارة العائلية يتم عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال). وأضافت: أن تمديد تأشيرة الزيارة يجب أن يتم قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء.

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