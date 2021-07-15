نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده الأسبوعية في السعودية لشهر يوليو 2021 عروض لعيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بنده الأسبوعية في السعودية ، كما اعتدنا من هايبر ماركت بنده أنها دائما تقدم أروع وأضخم التخفيضات علي مختلف المنتجات والسلع الاستهلاكية في جميع أسواقه وفروعه بالدول المختلفة ، كذلك أهتم هايبر بنده هذا الأسبوع بطرحها خصومات هائلة وضخمة في السعودية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كل عام وجميع الأمة الإسلامية في مختلف البلدان بخير، كما حرص هايبر بنده أن هذه الخصومات لشهر يوليو لعام 2021 تكون علي جميع المستلزمات التي يحتجها المنزل في احتفالات العيد ، مثل جميع أنواع المشروبات سواء كانت الغازية أو الساخنة أيضآ ، كأنواع الشاي والكاكاو و اليانسون وغيرها العديد من نوعية هذه المشروبات التي يحتجها أي منزل .

أيضآ اهتموه أن عروض هايبر بنده اليوم تكون شاملة جميع أنواع اللحوم التي يحتجها أي مواطن غير قادر علي تقديم أضحية العيد ، ومن المعروف أن لحوم هايبر بنده من أجود و أطزج أنواع اللحوم في الأسواق ،كذلك لم يتجاهلوا العروض علي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أيضآ، وكل السلع الغذائية والتموينية للمنزل ليملا هايبر بنده بخصوماته الفرحة لجميع منازل مواطنين المملكة العربية السعودية في أيام عيد الأضحى المبارك ،ومن خلال مقالتنا اليوم سوف نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة ب عروض هايبر بنده اليوم لهذا الأسبوع متي تبدأ ومتي سوف تنتهي ،وماهي المنتجات داخل العروض وكم تكون الأسعار علي جميع أقسام السوق تابعوا لتتعرفوا عل المزيد حول خصومات بنده الأسبوعية.

عروض بنده اليوم علي السلع الغذائية المتنوعة

ثلاث علب من الفول المدمس بالخلطة حادق ماركة كاليفورنيا وزنها 450 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

علبة شكولاته ماركة كواليتي ستربت ماكنتوش وزنها 850 جرام سعرها 39.95 ريال فقط.

كيس صدور من الدجاج الطري ماركة ساديا عدد أتنين كيلو السعر 43.95 ريال.

كيس شكولاته مشكل وعلية كيس أضافي هدية وزنه 500 جرام ب 79.90 ريال سعودي.

كذلك يوجد عرض علي كريمة البندق مع الكاكاو ماركة نوتيلا وزنها 1000 جرا بسعر 29.95 ريال فقط.

أتنين علبة من معجون الطماطم السعودية 135في 8 جرام سعرها 17.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية علي الدواجن

عروض عيد الأضحى من بنده علي قسم اللحوم والدواجن وهي:

دجاج فاخر طازج اليوم في هايبر بنده وزنة 100 جرام فقط بسعر 14.95 ريال سعودي.

وزنة 100 جرام فقط بسعر 14.95 ريال سعودي. كذلك يوجد شرائح الدجاج الطازج من عروض هايبر بنده اليوم وزنة 400 جرام سعره 16.95 ريال .

وزنة 400 جرام سعره 16.95 ريال . دجاج مقطع إلي مكعبات طازج اليوم فقط ب 16.95 ريال سعودي.

كذلك يوجد اليوم دجاجة كاملة طازجة متبلة حراقة من ماركة تندوري التنمية وزنها يصل إلي 600 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.

وها قد وصلنا إلي نهاية مقال اليوم تابعونا لنعرض لكم المزيد من خصومات هايبر بنده الأسبوعية عل أقسام أخري للسلع الغذائية وكذلك العروض علي الأجهزة الكهربائية وغيره.