تراند الفن: “سلامة المنتجات الأمريكية” تقاضي أمازون بسبب منتجات معيبة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أقامت لجنة سلامة المنتجات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة “أمازون” من أجل الحصول على حكم يحدد أن أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت مسؤول قانونا عن المنتجات المعيبة التي تباع في سوق الطرف الثالث مترامية الأطراف.

وفق بلومبرج، تقول الدعوى المقدمة إن “أمازون” باعت ملابس نوم للأطفال لا تفي بالمعايير الفيدرالية لقابلية الاشتعال؛ ونحو 24 ألفًا من أجهزة الكشف أول أكسيد الكربون التي فشلت أن تنشط عندما كان الغاز الضار موجودا و400 ألف مجفف شعر من الممكن أن تسهم بصدمات وصعق كهربائي.

وجرى بيع كل منتج من هذه المنتجات بواسطة أحد ملايين البائعين الخارجيين في “أمازون”، واستخدموا جميعا خدمة تسمى “فولفيلمنت باي أمازون”، حيث تقوم الشركة بتخزين المنتجات وتوزيعها نيابة عن بائعيها.

إجراءات غير كافية

بعد أن أخطرت “لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية” شركة “أمازون” بالعيوب، أزالت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا لها بعض قوائم المنتجات، وأبلغت العملاء بأن مشترياتهم خطرة، وعرضت عليهم استرداد أموالهم، لكن الإجراءات لم تكن كافية، حسبما ذكرت الوكالة في اتهامها.

وقال جو مارتيك، المتحدث باسم اللجنة، إن “أمازون لم ترغب في أن يطلق على هذا الإجراء اسم (الاسترجاع)، ولم تكن تريد أن تعتبر نسفها مسؤولة قانونا عن هذه المنتجات، ما يشكل خرقا يفسخ الاتفاق، لأننا نعتقد أنها تتحمل المسؤولية”.

وواجهت “أمازون” سلسلة من الدعاوى القضائية التي تسعى إلى تحميل الشركة المسؤولية عن الضرر الناجم عن المنتجات التي تباع في متجرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لكن الشركة جادلت بأنها ليست مسؤولة عن البضائع المبيعة من قبل بائعين خارجيين، قائلة إنها تقدم فقط خدمة تربط بين المشترين والبائعين، لدرجة أن الشركة شبهت نفسها في مرة من المرات ببائع المزاد بدلا من بائع التجزئة.

سلامة العملاء

في هذا السياق قالت المتحدثة باسم “أمازون”، ماري كيت مكارثي، في بيان ردا على شكوى لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية: “تعد سلامة العملاء أولوية قصوى، ونحن نتخذ إجراءات فورية لحماية العملاء عندما نكون على دراية بمخاوف تتعلق بالسلامة”.

وأضافت أن “أمازون” حذفت قوائم تلك المنتجات التي تمكنت من تحديدها، ونصحت المتسوقين بإتلافها، وعرضت “توسيع قدرات التعامل مع عمليات الاسترجاع” للمنتجات التي تبيعها “أمازون” وتجارها.

وقالت “كيت مكارثي” شارحةً موقف الشركة: “نحن غير متأكدين بشأن سبب رفض لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية لهذا العرض أو سبب تقديمهم شكوى لإجبارنا على اتخاذ إجراءات تكاد تكون مكررة تماما لتلك التي نحن اتخذناها بالأصل”.

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