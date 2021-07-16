تراند الفن: بتوقيع السيسي.. وثيقة إطلاق مبادرة حياة كريمة: “علامة مضيئة وسنة حسنة”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتة في المؤتمر الأول لمبادرة المشروع القومي حياة كريمة، على وثيقة إطلاق مبادرة “حياة كريمة”.

وجاء في نص الوثيقة التي وقّع عليها الرئيس السيسي: “مستعينًا بالله.. واثقًا في قدرات وطننا الغالي.. مؤمنًا بإرادة شعبنا العظيم في مواجهة التحديات ويقينًا بأن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات وما واجه من تحديات، وما تحمل من صعوبات لتظل مصرنا عزيزة أبية”.

وذكرت الوثيقة: “أعلنُ انطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة ليكون علامة مضيئة وسنة حسنة في مسيرة الأمة المصرية.. ودائمًا بقوة وإرادة شعبها.. ستحيا مصر”، مختتمة بكلمة “تحيا مصر” ثلاث مرات.

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