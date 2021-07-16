تراند الفن: أحمد العدوي حكمًا لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مساء الجمعة بين الفريقين.

ويقود المباراة الحكم أحمد العدوي ويعاونه كل من محمد السيد ومحمد مجدي بينما حكم رابع عارف عشري وحكم فيديو محمود الدسوقي ويعاونه محمود وفا.

ويذكر أن بيراميدز في المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

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