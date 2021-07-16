تراند الفن: “الرئاسي الليبي”: ننتظر دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن المهمة الأولى والأساسية لكل السلطات في ليبيا تتمثل في الوصول إلى الانتخابات بحلول 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن المجلس الرئاسي الليبي يكثف جهوده للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وفقًا لخارطة الطريق، وأن الدعم الدولي للعملية السياسية والمسار السياسي الليبي، يمثل أهمية كبيرة للوصول إلى الانتخابات.

وأردفت وهيبة أن ليبيا تنتظر من مجلس الأمن الدولي دعم مساعي التوصل لصيغة قانونية لإجراء الانتخابات، والتعاون في جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

واستكملت متحدثة المجلس الرئاسي الليبي، لـ “القاهرة 24″، أن التوافق الدولي بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشأن دعم المسار السياسي في ليبيا يمثل مؤشرًا إيجابيًا لإنهاء الأزمة.

وأوضحت أنه قد سبق أن أكد مجلس الأمن عبر القرارين 2570، 2571 دعمه الكامل لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

وتابعت أنه من المهم أن يستثمر التوافق الدولي داخليًا، وأن تتجاوز الأطراف الداخلية خلافاتها بما يمكن من التوصل للحصول على القاعدة الدستورية، لإجراء الانتخابات في موعدها.

وخلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت حول ليبيا، قال عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة، إن العدو الحقيقي لليبيا والمنطقة هو الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر.

وأضاف الدبيبة أن ليبيا تعيش بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به منذ سنوات عدة، مؤكدًا ضرورة توحيد المؤسسات الليبية لتسهيل عمل وفعالية الحكومة.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة انسحاب كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، موضحًا أن الحكومة نجحت بمساندة دولية في الوصول بليبيا إلى مسار سياسي، معتبرًا أن بقاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أبرز عوائق الاستقرار في البلاد.

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