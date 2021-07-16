تراند الفن: أحمد كشري يكشف الطريقة الأنسب للأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتحدث أحمد كشري المدير الفني للنادي الإنتاج الحربي أن طريقة اللعب الأنسب للنادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هي 4-2-3-1 وليس 4-3-3.

وقال كشري فى تصريحات تليفزيونية: “أتمنى ألا يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على ثلاثي ارتكاز في وسط الملعب أمام كايزر تشيفز، وأن يفرض شخصيته الهجومية منذ الدقائق الأولى لتسجيل هدف مبكر، فلا داعي للحرص الزائد، ولذلك أُفضل الاعتماد على الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية في وسط ملعب المارد الأحمر.

وأضاف: “أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن، وأثبت جدارته في مباراتي نصف النهائي أمام الترجي التونسي، ولذلك أتمنى استمراره أساسيًّا أمام كايزر تشيفز.

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