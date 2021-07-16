تراند الفن: لحظة محاصرة مركبة مروج في جدة ومداهمة استراحة بداخلها باقي أفراد العصابة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة

صحيفة المرصد : نشر حساب “سناب الداخلية”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق لحظة محاصرة عناصر مكافحة المخدرات لمركبة أحد مروجي المخدرات أمام استراحة في جدة. وأظهر الفيديو لحظة متابعة الجهات الأمنية لتحركات المروج من بعيد، وقبل تحركه بسيارته حاصرته المركبات الأمنية لمكافحة المخدرات؛ حيث تم إلقاء القبض عليه. وأبان المقطع، أن عناصر مكافحة المخدرات داهموا الاستراحة التي كان يقف أمامها المروج، ليضبطوا بداخلها ثلاثة أفراد من تشكيل لترويج المخدرات وبحوزتهم حشيش وسلاح رشاش.

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