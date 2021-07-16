تراند الفن: السيسي يحذر من يتجاوز الخط الأحمر في قضية سد النهضة.. ويوجه رسالة للمصريين بشأن الجيش

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل إلى المواطنين بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، والأمن القومي لبلاده.

جاء هذا خلال كلمته، أمس الخميس، في احتفال بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يحمل عنوان “حياة كريمة”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال الرئيس المصري إن المساس بأمن بلاده القومي خط أحمر، مؤكدا أنه “لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى”.

وأوضح السيسي أن ممارسة الحكمة لا تعني السماح بالمساس بمقدرات بلاده، مضيفا أن هناك خيارات عديدة للحفاظ على الوطن “نقدرها طبقا للموقف والظروف”.

وفي تعليقه على مخاطر السد، قال الرئيس المصري: “قبل ما يحصل أي حاجه لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح”، واعتبر السيسي أن القلق الذي يعيشه المواطنون المصريون على خلفية أزمة سد النهضة والمخاوف من نقص المياه قلق مشروع.

وقال إن القيادة السياسية في مصر تتعامل مع كافة القضايا بعقل راشد وتخطيط عميق، مؤكدا أن الحكومة المصرية لم تقدم الوهم للشعب، ولم تحاول دغدغة مشاعر المواطنين.

ودعا الشعب المصري للاطمئنان بشأن هذه الأزمة قائلا: “عيشوا حياتكم بشكل طبيعي، ولا تقلقوا من شيء.. مصر دولة كبيرة ولا يليق بنا أن نقلق أبدا في قضية المياه”.