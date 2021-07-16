تراند الفن: أوبرا عايدة المصرية تستعد لاستقبال جمهورها في إيطاليا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أتم الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية جميع الاستعدادات الخاصة بالعرض التاريخي أوبرا عايدة الذي يقدم في الثامنة مساء الجمعة 16 يوليو على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون في روما بإيطاليا احتفالًا بمرور قرن ونصف على تقديمها لأول مرة في مصر عام 1871 وقد شهدت البروفات النهائية للعرض تألقًا وتركيزًا وأداء متميزًا من جميع الفنانين بجانب عناصر الإبهار من خلفيات وملابس واكسسورات فرعونية بالإضافة إلى تصميم الإضاءة المبهر، كما استعدت الأكاديمية المصرية للفنون بروما لاستقبال عدد من السفراء العرب والأجانب، بجانب الجمهور من الجاليات المصرية والعربية والإيطالية وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها أوبرا عايدة بفنانين مصريين في إيطاليا.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة ورئيس الوفد الفني، إنها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الأوبرا وخاصة أن أوبرا عايدة تعد أيقونة الفن الرفيع، وأكدت أن العرض يعد من الأعمال الفنية الضخمة والصعبة، وأن فريق العمل أمام تحدٍّ كبير للتأكيد على الريادة الفنية المصرية وقدرة الفنانين المصريين على المنافسة العالمية، وتمنت إعادة تقديم أوبرا عايدة من جديد في الأماكن السياحية والتاريخية بمصر نظرًا لأهمية دور القوة الناعمة في الترويج للحضارة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديها نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفى في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة علي في دور الرسول، عزت غانم في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، وصمم الإضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش.

المعروف أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الإيطالى جيسلا نزوني مستلهمًا قصة عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت التي خلد فيها انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيًّا لاتهامه بالخيانة العظمى، وكان من المقرر تقديمها لاول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869، وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها في مختلف دول العالم.

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