تراند الفن: توقعات طقس الجمعة.. هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من الربع الخالي كذلك مرتفعات جيزان، عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة.

في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي نجران وجازان مما يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

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