تراند الفن: للاستمتاع مع الأصدقاء.. طريقة مشاركة الألعاب في بلاي ستيشن 5

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تستطيع مشاركة الألعاب في بلاي ستيشن 5 مع أصدقائك، وذلك حتى يستمتعوا بها دون الحاجة لشراء اللعبة وتثبيتها على أجهزتهم، كما تستطيع أن تطلب من أحد أصدقائك مساعدتك في اللعبة وتخطي المنطقة التي لا تستطيع التغلب عليها، وتساعدك هذه الطريقة أيضًا في اللعب مع أصدقائك في الألعاب التي تسمح بتشارك اللعب بين أكثر من مستخدم.

طريقة مشاركة الألعاب في بلاي ستيشن 5

يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من مشاركة الألعاب مع أصدقائك على بلاي ستيشن 5، ولكن حتى تستطيع مشاركة الألعاب عبر بلاي ستيشن 5 يجب أن تكونا معًا في مجموعة واحدة على بلاي ستيشن 5.

توجه في البداية إلى الشاشة الرئيسية لجهاز بلاي سيتشن 5 عبر الضغط على زر PS في ذراع التحكم.

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار قاعدة الألعاب الموجود بالأسفل ثم اضغط على زر المربع حتى تنشأ مجموعة جديدة.

وبعد ذلك قم باختيار الشخص الذي ترغب في إضافته ومشاركته، وذلك عبر الضغط على زر السهم الأيمن ثم موافق، ومن ثم اضغط على الدردشة الصوتية ثم اضغط على اشتراك، ومن ثم في شاشة الدردشة الصوتية قم باختيار بدء مشاركة الشاشة.

وبعد ذلك اضغط على الاختيارات الجديدة لمشاركة الشاشة وهي مشاركة الشاشة أو مشاركة اللعب عندما تظهر لك، ومن ثم قم بالضغط على البدء بمشاركة اللعبة، ثم قم باختيار اسم الشخص الذي ترغب في مشاركة اللعبة معه.

وأتاحت سوني اختيارين جديدين لمشاركة الألعاب وهما:

جعل الزائر يلعب بدلًا منك، ويسمح هذا الاختيار للزائر بأن يستمر في اللعبة بشخصيتك نفسها ويساعدك على التقدم فيها.

اللعب مع الزائر، وتستطيع عبر هذا الاختيار مشاركة اللعبة مع الزائر إذا كانت اللعبة تسمح بذلك.

وبعد ذلك تصل رسالة مشاركة اللعبة إلى المستخدم الذي أرسلتها له، ولكن يجب أن تنتبه لكون خاصية مشاركة اللعبة تعمل لمدة ساعة متصلة فقط.

لذلك عندما تعود إلى شاشة مشاركة اللعبة فإنك تجد عداد وقت يظهر بجانب عنوان اللعبة ويظهر الوقت المتبقي في جلسة المشاركة.

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