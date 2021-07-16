تراند الفن: بعد هجومها على الفنان تامر حسني .. منتج مصري : «اللى عملتيه شايفاه حرام.. رجعي فلوسه»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 8 زيارة

صحيفة المرصد : انتقد المنتج محمد العدل هجوم الفنانة حلا شيحة، التي وجهته للفنان تامر حسني في المقام الأول ثم للوسط الفني، لافتًا إلى أنه يفخر بكونه أحد العاملين بالوسط الفني. وقال «العدل» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «اللى عملتيه شايفاه حرام، هتصرفى فلوس حرام؟، رجعي الفلوس»، وتابع: «عفوًا أفخر بانتمائى للفن والفنانين». واستكمل: «يقولون ما فعلته خطيئة ولكن ما فعلته ليست بخطيئة هي حرة في نفسها.. صحيح ماحدش أجبرها على تصوير ماترفضه لكن حريتها ملكها، لكن ما قالته هو كل الخطيئة، اتهمتنا واتهمت أختها وأبوها في دينهم.. وبالنسبة لجوزها المنتج برضه اللى بيشجع الفنانين على الشهرة»، واختتم كلماته: «ده كلام معز مسعود (زوجها) هو اللى ماسك الموبايل.. صح؟».

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