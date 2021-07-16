تراند الفن: اقرأ الحادثة.. الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بـ السجن المشدد 16 عامًا واستجواب عمدة في قضية الآثار الكبرى

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - نشر “القاهرة 24” في الساعات الماضية عددًا من الوقائع والأحكام والقضايا، وكان أبرزها، معاقبة محكمة جنايات جنوب الجيزة، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال “باسم سمير” بالسجن المشدد، 16 عامًا عن جميع التهم المنسوبة إليه، ومن بينها هتك 4 رجال بالقوة، وتستجوب جهات التحقيق بمحكمة مصر القديمة، عمدة إحدى قرى مركز دير مواس ويدعى “ع. ع. ت”، على خلفية ارتباطه بصداقة مع علاء حسانين البرلماني السابق والمتهم الرئيسي في قضية الآثار الكبرى، وكشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المواطنين، بغياب نجله 6 سنوات، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما، ومؤسس حملة تطهير المجتمع، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر “س.س”؛ لاتهامه بنشر الفسق والفجور.

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال “باسم سمير” والمعروف إعلاميًّا بـ “الطبيب المتحرش”، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد، 16 عامًا عن جميع التهم المنسوبة إليه، ومن بينها هتك 4 رجال بالقوة.

وعقدت الجلسة في زينهم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قائمة شهود الإثبات التي ضمت كلًّا من “عباس أبو الحسن عباس، أحمد سامي محمد، عبد الرحمن زكي، محمد رمضان محمد، محمد عبد الرحمن، هاني محمد الحسيني”.

تستجوب جهات التحقيق بمحكمة مصر القديمة، عمدة إحدى قرى مركز دير مواس ويدعى “ع. ع. ت”، على خلفية ارتباطه بصداقة مع علاء حسانين البرلماني السابق والمتهم الرئيسي في قضية الآثار الكبرى، حيث تم التوصل لمحادثات بين المذكور وعائلة حسانين.

وسبق وأمرت جهات التحقيق منذ يومين بحبس “محمد. ك”، سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بقضية الآثار الكبرى بعد ثبوت علاقته برجل الأعمال حسن راتب وبعض المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار.

وكان قاضي المعارضات، قد جدد حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين من المتهمين في القضية، لمدة 15 يوما على ذمة القضية، بعد القبض عليهم في 4 مواقع حفر، حيث تحفظت النيابة على هذه المواقع التي اتضح من خلال الفحص أنها مواقع أثرية.

كشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله 6 سنوات، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما.

بيّنت التحريات وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها “ربة منزل” لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل، فعقدت العزم على التخلص من نجلها انتقامًا منها، وفى سبيل ذلك استدرجت الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها.

وفور دخوله تعدت عليه السيدة بسلاح أبيض “سكين”، مما أدى لوفاته، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة، فاشتركا معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.

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