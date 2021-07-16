تراند الفن: فوزي البنزرتي: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وأكد التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي والمتوج بلقب الدوري هذا الموسم، أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف البنزرتي في تصريحات تليفزيونية: “فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ليس صيدا سهلا، وفريق منظم دفاعيا وهجوميا، لكن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، نظرا لفارق الخبرات بين الفريقين، لذلك أرى أن المارد الأحمر هو المرشح الأقوى لحسم اللقب الإفريقي العاشر”.

وأضاف: “فرجاني ساسي لاعب متميز، والزمالك سيتأثر كثيرا برحيله، ولن يستطيع تعويضه خلال موسم الانتقالات المقبل”.

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