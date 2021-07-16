تراند الفن: وفاة 5 مواطنين في حادث مروع بالأردن والسفارة تتابع اجراءات التحقيق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - توفي 5 مواطنين سعوديين في حادث مروري مروع، وقع في محافظة “المفرق” على طريق جابر الدولي في الأردن.

وعلى الفور، باشرت سفارة المملكة بالأردن، الحادث منذ اللحظة الأولى، وبمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين بالأردن نايف السديري، كما تتابع التحقيقات مع الجهات الرسمية، مقدمين العزاء لذوي المتوفين، وفقا لـ”المدينة”.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي أن الحادث المروري وقع بمحافظة المفرق لعدد 5 مواطنين سعوديين وجثة مجهولة ومركبة أخرى.

وأضاف السرطاوي: “أنه تم إخلاء الجثث إلى الطب الشرعي بمستشفى المفرق الحكومي، ونقل المصابين عن طريق الدفاع المدني، لتلقي العلاج”.

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