تراند الفن: انتحار شاب في ظروف غامضة في الهرم بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل شقته الخاصة بالطابق العاشر بشارع العروبة في الهرم محافظة الجيزة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد بانتحار شاب بشنق نفسه “بحبل” داخل شقته الخاصة بالطابق العاشر بشارع العروبة في الهرم، وتم معاينه الجثة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر شهدت محافظة المنوفية واقعة انتحار طالبة بالثانوية العامة، بعد تناولها حبة الغلال القاتلة، نتيجة صعوبة الامتحانات وسوء حالتها النفسية، وتم تحويلها لقسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي، لمحاولة إنقاذها، ولكنها توفيت على إثر إصابتها بحالة التسمم.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى العام، بوصول “ه‍، ح، ج” 18عاما، طالبة بالثانوية العامة، مصابة بحالة تسمم وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لصعوبة حالتها الصحية، وحاول الطاقم الطبي بالمستشفى إنقاذ حياة الطالبة، ولكنها توفيت على إثر ذلك.

وبالانتقال والفحص وسؤال “س، ح، ج” 25 عاما، حاصلة على ليسانس آداب، شقيقة طالبة الثانوية العامة، أوضحت أنها أقدمت على الانتحار، مستخدمة حبة الغلة، لسوء حالتها النفسية لصعوبة الامتحان، تم تحرير الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر برقم 2269 دائرة قسم منوف، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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