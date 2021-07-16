تراند الفن: بعد تكريمها من الرئيس.. “عبير ماضي”: مكنتش أعرف وتفاجأت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المهندسة عبير عبد الرحمن ماضي، بنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، خلال مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة.

وقالت المهندسة عبير عبد الرحمن ماضي، بنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، في تصريحات لها، إنها لم تكن تعلم بالتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها فوجئت به خلال المؤتمر.

وأوضحت “ماضي”، أنها كانت تتولي مهمة رفع إحداثيات المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بقري المبادرة وتتابع نسب التنفيذ أولا باول، علي مستوى جميع القطاعات، ونوهت أن تكريمها من رئيس الجمهورية هو وسام شرف لها وأهم يوم في حياتها علي الإطلاق، موجهة الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذي يقدم كافة أشكال الدعم ويتابع تنفيذ المبادرة بشكل دوري ومستمر.

وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى إدارة التحول الرقمى، وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، وعبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دور بارز فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.

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