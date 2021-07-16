تراند الفن: بعد تكريمه من “السيسي”: “ريمون صفوت” يوضح دوره في حياة كريمة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المهندس ريمون صفوت شفيق بإدارة التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، خلال مؤتمر حياة كريمة الذي أُقيم باستاد القاهرة.

وقال المهندس ريمون صفوت شفيق، إنه كان يتابع المشروعات المنفذة بمبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة” ميدانيا ويرفع الإحداثيات، لربطها على موقع إلكترونى خاص بالمبادرة لمتابعة المشروعات ونسب التنفيذ علي أرض الواقع.

وأوضح “ريمون” أن دوره كان يقوم علي النزول الميداني لمتابعة نسب التنفيذ بالقري والمراكز المستهدفة وعددها 192 في 5 مراكز هي مغاغة، العدوة، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس، كما كان يقوم بتصميم ويب سايت لحياة كريمة لوضع صور المشروعات ونسب التنفيذ والتواصل مع المواطنين والتعامل مع الاستفسارات.

وأضاف “ريمون”: لم أكن أعلم بالتكريم ولكنني فوجئت منذ يومين بدعوتي لحضور المؤتمر، وكان إحساسي وأنا أقف أمام الرئيس أثناء التكريم لاتصفه ولا تعبر عنه كل الكلمات.

وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى إدارة التحول الرقمى وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، عبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دورا بارزا فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.

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