تراند الفن: مخرجة فيلم مش أنا لمعز مسعود: “المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - علقت المخرجة سارة وفيق، عبر حسابها بموقع فيسبوك على هجوم الداعية معز مسعود، زوج حلا شيحة علي الفنان تامر حسني، وكتبت قائلة «أستاذ معز أنا سارة وفيق، مخرجة فيلم (مش أنا) قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه إنك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها.. خلينا نتكلم بالحق بعد إذن حضرتك إحنا نشيل مشاهد ليه؟ وبأي حق بعد ما صورت وأخدت أجرها كامل؟ واحنا مالنا إنك اتجوزتها!! إنت اتجوزتها فنانة وبتصور الفيلم دا، ودي حاجة بينك وبينها إحنا مالنا وكمان بتقول كنت هتاخد إجراء”.

وأضافت “إجراء إيه اللي تاخده.. إنت ملكش أي حق تاخد أي إجراء المفروض تشكرنا إننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك، اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير أفيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين إنت متعملش حاجة غير إنك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها، وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس إزاي أنا والمنتج والفنان تامرحسني فتحنا الفيلم وعيدنا المونتاچ تاني، على حساب الفنان تامرحسني ماديا، عشان يرضي حلا مع إنها مشاهد من وجهة نظري طبيعية وكوميدية ورومانسية راقية، لأن دي طبيعة أفلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي واحترم وجهة نظرها”.

وتابعت “فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من 21 يوم من ساعة ما الفيلم نزل؟ ماهو الكليب في الفيلم، ومصر كلها تقريبا شافت الفيلم ومحقق أعلى إيرادات كنت فين حضرتك؟ وهي كانت فين؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه وبعدين دا كليب رومانسي والمراعاة من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج، ودي مصاريف كبيرة أوي وحلا وافقت تصور برضاها، ورغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا على رسايلنا، كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها وتقفل الصفحة صح، مش تخليها تقاطع شغلها وتورطها كدا دا لو إنت السبب في المقاطعة دي والله أعلم”.

وواصلت “بعدين حضرتك كنت فين وهي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميلة دي منصحتهاش بيها، دا لو مش إنت اللي كاتب البوست أصلًا، أنا مكنتش ناويه أرد على حلا، لأن تامر رد بمنتهى الأدب والاحترام، ووضح كل حاجة وحلفني ما أردش عشان خاطر نفسيتها بس إنت استفذتني بصراحة”.

واختتمت منشورها قائلة: “لو إنت اللي أرغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس، فانت فضلت نفسك على حساب حلا، وللأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو إنت السبب برضو والعلم عند الله”.

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