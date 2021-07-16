تراند الفن: اليوم.. روبي تحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي وهذه شروط الحفل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم صيف 2021، وذلك اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو في منطقة الساحل الشمالي.

وكانت خلقت حفلة روبي حالة من الجدل بسبب شروط التي أعلن عنها المنظمين، وكان من ضمنها السماح بدخول من يرتدون الـ “تربون”، فتساءل الكثيرون ما موقف المحجبات من دخول الحفل.

وردت روبي على كل تلك التساؤلات، وقالت: “مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسمحوح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع”.

وسبق، أعلنت روبي، شروط حضور حفلها الخاص المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة كالتالي:

-ارتداء ملابس بيضاء.

-كابلز فقط.

-عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب.

-يُسمح باستخدام التوربانات.

-منع ارتداء “هوت شورت” أو ملابس رياضية.

-الأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً.

-الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا

وعلى جانب آخر، تنتظر روبي طرح مسلسلها الجديد “شقة 6″، المقرر عرضه بداية شهر أغسطس المقبل عبر منصة “شاهد vip”، من إخراج محمود كامل، تأليف رفيق القاضي، ويشارك في العمل كلٌ من صلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وأحمد حاتم وغيرهم.

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