تراند الفن: الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية من جديد اليوم الجمعة، بعد الراحة الطويلة التي حصل عليها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم علي ملعب الترسانة، من أجل الاستعداد لمباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها في الثالث من الشهر المقبل.

وحصل الفريق علي راحة منذ تأجيل مباراة المحلة، والتي كانت في الخامس من يوليو الجاري، حتي يوم 16 اليوم الجمعة، ويؤدي الفريق مرانه علي ملعب الترسانة، بسبب انشغال ملعب الفريق بالعديد من الإصلاحات في الفترة الحالية.

ويتدرب الفريق حتي يوم 19 من الشهر الجاري، ويحصل علي راحة أول أيام العيد، ثم يسافر بعدها إلي الإسكندرية يوم 21، للدخول في معسكر مغلق حتي موعد مباراة غزل المحلة.

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