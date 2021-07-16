تراند الفن: الليلة.. بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على المقاولون العرب بالدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا على نظيره المقاولون العرب، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصد 3 نقاط ثمينة، تساعده على العودة مرة أخرى للمنافسة على الدخول في المربع الذهبي.

بينما يطمح المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، في استغلال عامل الأرض، وحصد 3 نقاط ثمينة تحافظ على حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز والبعد عن منطقة الخطر.

حراسة المرمى: شريف إكرامي – عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – عبد الله بكري – علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد – إيريك تراوري – أحمد توفيق – إبراهيم حسن – محمود صابر – محمود حمادة – عمر جابر – إسلام عيسى – نبيل دونجا – محمد فاروق

خط الهجوم: محمود وادي – دودو الجباس

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