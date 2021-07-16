تراند الفن: لحظة سرقة “سيارتين” من معرض لبيع السيارات في حي النسيم بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: اقتحم لصوص صالة لبيع السيارات في حي النسيم بالرياض وتمكنوا من سرقة سيارتين من نوع جيب شاص جديدتين، ولاذوا بالفرا.

وظهر خلال مقطع فيديو – وثقته كاميرا مراقبة -، عدد من اللصوص تسللوا إلى صالة لبيع السيارات الجديدة، وقاموا بسرقة السيارتين وسارعوا بالمغادرة.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأعربوا عن استنكارهم للجريمة. فيما رصد صاحب الصالة مكافأة لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على الجناة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/54444.mp4

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