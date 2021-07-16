تراند الفن: “سياحة النواب”: مشروع حياة كريمة منظومة متكاملة من الخدمات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن مشروع مبادرة حياة كريمة سوف يسجله التاريخ بأحرف من ذهب لأنه منظومة متكاملة من الخدمات التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان.

وأضافت خلال المشاركة في المؤتمر الأول للمبادرة أن هذا المشروع من أضخم المشروعات القومية العملاقة ويعد مشروع القرن الـ 21 وأهم إنجازات الجمهورية الجديدة التي تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في القرى والنجوع.

وأكدت علي أن مبادرة حياة كريمة تحظى برعاية واهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يومى لتوفير حياة أفضل للمواطنين المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى.

وأوضحت أنها تهدف كذلك للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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