تراند الفن: تصل إلى 420 جنيه.. تعرف على الغرامات الفورية للمخالفات المحظورة داخل السكة الحديد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلنت هيئة السكة الحديد الدفع بـ 170 قطاراضافيا بأجمالى 131736مقعد بالاضافة إلى القطارات المجدولة والتى تعمل بصفة يومية وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك وإستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب وفيما يلى جداول ومواعيدالقطارات الاضافية.

ويستعرض موقع القاهرة 24 الغرامات الفورية عقوبة الأفعال المحظورة داخل حرم ومحطات وقطارات السكة الحديد:-

– النزول أو الصعود من القطارات اثناء المسير أو الاماكن غير المخصصة 50 جنيه

– العبث بالمعدات والاجهزة الخاصة بالقطارات اوتعطيل حركاتها علي الخطوط 200 جنيه

– الركوب علي اسطح القطارات اوبين وحداتها أو في اي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر 200 جنيه

– حمل اي مواد قابلة للاشتعال 420 جنيه

– القاء المخلفات أو اوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات 50 جنيه

– حمل الاثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة اوالاذيولاينطبق عليه لائحة الطرود 420 جنيه

– العبور من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة 50 جنيه

– دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الاماكن المخصصة لذلك 50 جنيه

– التدخين داخل العربات أو بين طرقاتها واثناء رحلة القطار 70 جنيه.

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