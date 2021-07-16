تراند الفن: وصول المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب بطوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يصل اليوم المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة إلي اليابان، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وكان المنتخب الأولمبي قد غادر القاهرة على متن طائرة خاصة، متجهًا إلي اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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