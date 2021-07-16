تراند الفن: بسمة وهبه عن حلا شيحة وزوجها: “هما مالهمش بيت يتكلموا فيه”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تعجبت الإعلامية بسمة وهبه من اتجاه الفنانة حلا شيحة، وزوجها الداعية معز مسعود، إلى توجيه رسائل لبعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أزمة حلا مع الفنان تامر حسني وتبرؤها من مشاهدها الرومانسية معه فى كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا”.

ونشرت بسمة وهبه بحسابها الشخصي عبر “انستجرام” قائلة: “أنا عاوزة أفهم هو حلا ومعز مالهمش بيت يتكلموا فيه فبيردوا على بعض، وبيواسوا بعض على مواقع التواصل!!”.

وكان قد دافع الداعية معز مسعود، عن زوجته الفنانة حلا شيحة، في الاتهامات التي نالتها بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، من زملائها في الوسط الفني، مشيرين إلى أنها تسيء إلى الفن بشكل عام.

وأضاف “مسعود” على حسابه الشخصي بـ “انستجرام”: “إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما أنتِ قولتي في البوست بكل احترام”.

وتابع: “قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا”.

و أيدت حلا شيحة، حديث زوجها الداعية معز مسعود عنها، وأعادت حلا نشر المنشور الذي كتبه زوجها عنها على حسابه الشخصي بـ “انستجرام” مدافعًا عن قراراتها الأخيرة وتبرؤها من مشاهدها في فيلمها مع تامر حسني.

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