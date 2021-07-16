تراند الفن: 160 ألف نسخة مباعة في مبادرة ثقافتك كتابك.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 صباحاً - حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، نجاحا كبير على المستوى التنظيمي والإبداعي وجاءت أهم أرقام الحصاد الختامي للدورة ال52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كالتالى:-

تخطت مبيعات قطاعات َوزارة الثقافة المشاركة بمبادرة ثقافتك كتابك 160 الف نسخة مباعة حيث تراوحت أسعار العناوين بها من 1 إلى 20 جنيه وتصدرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 95 ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب ” شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الإخوة الأعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الأندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران.

واحتلت الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز الثاني ب 35 ألف نسخة وكان الأكثر مبيعا سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي وقطر الندي، وكانت اعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والاعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الإقليمي التي يبلغ سعرها جنيه واحد ومجلة قطر الندي التى تبلغ سعرها 3 جنيهات.

وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية قرابة 13 ألف نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الإقبال الجماهيرى الأكثر على عناوين عجائب الآثار “4 أجزاء”، أبكار الأفكار “5 أجزاء”، جواهر القرآن، عيون التواريخ “6 أجزاء”، ألف ليلة وليلة “12 جزء”، كتاب الأمالي للقالي “4 أجزاء”، أخبار البدان “2 جزء”، أنباه الرواه على أنباه النحاه “4 جزء”، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا “4 أجزاء” ووثائق الديواني العالي، وقدمت خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

وصلت مبيعات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي قرابة 14 ألف نسخة وجاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز “الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام، وقدم المركز خصم على اسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، واعضاء نقابات الاطباء، الصحافيون، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، اعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون هذا إلى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من اي عنوان.

قطاع صندوق التنمية الثقافية يتولى تسويق إصدارات المجلس الاعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته 6000 نسخة وكانت الاكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التى تصدر عن المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، كما شهد جناح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف شهد اقبالا من الزوار وكانت قائمة العناوين الاكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، اغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.

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