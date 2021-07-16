تراند الفن: رفع 155 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة لتوفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة والتراكمات بالمدينة والقري، والمتابعة المستمرة لمنظومة الانارة للحفاظ علي سلامة المواطنين بتوفير بيئة صحية لهم، وكذلك تيسير حركتهم ليلا بتوفير طريق آمن ومضيء، والتأكيد على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى، والانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيم لها، وفتحها أمام جمهور المواطنين بالمجان.

وقال محمد سميح، سكرتير الوحدة المحلية بقرية “بنى محمد سلطان”، إنه تم عمل حملات النظافة المكثفة بالقرية والتوابع ورفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع ونقلها إلى الظهير الصحراوي.

وأضاف المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى، رئيس قسم الإنارة بالقرية، على مواصلة أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بشوارع القرية للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث والسرقات، حيث تم عمل صيانة لعدد 40 كشاف إنارة بشوارع القرية وتغيير مفتاح الإنارة بالمحول الرئيس بطريق “مصر، أسوان” الزراعي.

وأوضح عادل عوض، رئيس قرية “طوخ الخيل”، أنه تم رفع 25 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع ونقلها إلى المقلب الوسيط، كما تم عمل صيانة لكشافات الإنارة بجبانات قرية “طوه” للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

ومن جانبه أفاد أحمد عمران درويش، رئيس قرية “بنى أحمد الغربية”، أنه تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما تم ري 40 من الأشجار المزروعة بطريق المحيط لتوفير جو صحى للمواطنين.

وأكد محمد محمود رئيس قرية “تلة”، على مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة حيث تم رفع 30 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، مشيرًا على الانتهاء من أعمال الصيانة والتعليم لمجزر “تله” وجاهزيته الكاملة لاستقبال اضاحى المواطنين.

وأشار أشرف فرغلي، رئيس قرية “نزلة حسين”، أنه تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بمناطق “ابوفليو، ومنطقة مجزر زاوية سلطان، ونزلة حسين”، مضيفا بأن المجزر بقرية زاوية سلطان جاهز لاستقبال عيد الأضحى.

وفى سياق متصل، قال محمد رمضان، رئيس قرية “البرجاية”، بالمتابعة المستمرة لرفع مستوى النظافة بالقرية والتوابع، حيث تم رفع ما يقارب من 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بقرى “دماريس، والبرجاية، وصفط اللبن”، لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكان قد أكد حمادة جمعة، رئيس قرية “دمشير”، باستمرار الحملات المكثفة للنظافة بنطاق القرية والتوابع، حيث تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، كما تم عمل الصيانة لعدد 15 كشاف انارة بالشوارع الرئيسية بالقرية والتوابع لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا.



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