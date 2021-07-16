تراند الفن: تعاون أمني “جديد” بين إسرائيل ودولة عربية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - صحيفة المرصد: وقعت المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، اتفاقية تعاون مع المغرب، هي الأولى من نوعها في مجال الدفاع الإلكتروني بين البلدين، منذ استئناف العلاقات بينهما العام الماضي.

وبحسب شبكة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، فإن الاتفاقية الجديدة تشمل التعاون العملي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والمعرفة.

وقعت الاتفاقية في الرباط هذا الأسبوع، وبحضور المدير العام لمديرية الإنترنت الإسرائيلية، يغال أونا، ونظيره المغربي الجنرال المصطفى ربيع، ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف الوديي.

أعلن المغرب وإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العلاقات بينهما والتي توقفت عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.

بالأمس وعلى جانب آخر، أعلنت إثيوبيا، أنها تستكشف من خلال وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية ووزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية الطرق الممكنة لإنشاء أكاديمية الأمن السيبراني في البلد الأفريقي.

وبحسب إذاعة “فانا” الإثيوبية، فإن أديس أبابا وإسرائيل توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق للعمل معا في قطاع الأمن السيبراني. وتبادل المدير العام للوكالة، شوميت جيزاو، والمسؤول بوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، ألون إتكين، وجهات النظر حول إمكانيات إنشاء المعهد.

وشارك في المناقشة مدير التعاون السيبراني الدولي في الأمن القومي الإسرائيلي وسفيرا البلدين وخبراء. إلى جانب إنشاء الأكاديمية، تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون مثل تدريبات بناء القدرات التي سيقدمها الجانب الإسرائيلي.