تراند الفن: “بقيمة مليون جنيه”.. ضبط 150 طربة حشيش في الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، تخصصا فى الاتجار بمخدري الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي “الأمن الوطنى – الأمن العام” وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على “150 طربة لمخدرالحشيش وزنت 15 كجم، و15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كجم، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول” وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة “1٫150٫000” جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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