تراند الفن: “سوفت بنك” يستثمر 1.7 مليار دولار في تطبيق سفر كوري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يعتزم صندوق “رؤية 2” التابع لمجموعة “سوفت بنك” اليابانية استثمار نحو 1.7 مليار دولار في شركة “يانولجا” (Yanolja)، ما يمنح أكبر تطبيق للسفر بكوريا الجنوبية رأس مال إضافي قبل طرحٍ عامٍ أولي.

الشركة الناشئة، ومقرها العاصمة الكورية سول، أعلنت أنها تخطط لاستخدام الأموال للتوسع جغرافيًا ولدفع جهودها لجذب التقنيات الرقمية إلى صناعة السفر والضيافة، وفق بلومبرج.

قام ماسايوشي سون، مؤسس “سوفت بنك”، بتوسيع استثماراته في كوريا الجنوبية، وهي استراتيجية آتت ثمارها مع إتمام شركة “كوبانغ” (Coupang) لأكبر طرح عام أولي في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

حيث ساعدت عملاقة التجارة الإلكترونية “سوفت بنك” على تحقيق أعلى ربح على الإطلاق لشركة يابانية في مايو. كما مهدت الطريق لموجة من ظهور الشركات الناشئة الكورية، بما في ذلك شركة “كرافتون” (Krafton) المطورة للعبة “ببجي” (PUBG)، وشركة “كاكاو باي” (Kakao Pay).

استكشاف الخيارات

تأمل “يانولجا”، التي أسسها لي سو جين، المدير السابق لفندق صغير، عام 2005 كخدمة حجز فنادق لفترات قصيرة، الاستفادة من الاهتمام المتجدد بشركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

استثمر صندوق “رؤية”، التابع لمجموعة “سوفت بنك” 2.7 مليار دولار في “كوبانغ”، وزادت قيمة هذه الحصة في شركة التجارة الإلكترونية بأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 28 مليار دولار بنهاية مارس بعد الاكتتاب العام الأولي.

“بلومبرج نيوز” كانت قد أفادت أن “يانولجا” تدرس إدراجًا مزدوجًا في بورصة سول وخارجها. وأفصحت الشركة في نوفمبر 2020 أنها اختارت بنك استثمار “ميراي آسيت دايو” (Mirae Asset Daewoo) كمُرتِّب رئيسي للاكتتاب، إلى جانب “سامسونغ سيكوريتيز” (Samsung Securities) كمدير مشارك للاكتتاب العام خلال السنة الحالية.

لكن الشركة الناشئة، التي تُعدُّ أيضًا أكبر مُزوِّد لبرامج إدارة الممتلكات في العالم بعد “أوراكل”، مازالت تستكشف الخيارات، ولم يتم الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بحجم ومكان الاكتتاب العام الخاص بها.

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