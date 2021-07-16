تراند الفن: أول تعليق من صاحب واقعة قطار منوف في مؤتمر “حياة كريمة” 

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - علق صاحب واقعة قطار منوف، بعد دعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، له لحضور مؤتمر “حياة كريمة ”، بأن دعوة الرئيس شرف له وفخر وأن ذلك “بالدنيا كلها والحمد لله”.

وجاء ذلك بعد حدوث مشادة بين كمساري قطار 541 ركاب منوف/ طنطا يوم 12/7/2021، وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

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