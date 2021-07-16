تراند الفن: فريدة الشوباشي: حياة كريمة تمثل بداية للجمهورية الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أشادت النائبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، بمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية للدولة المصرية، مشيرة إلى أنها تمثل بداية للجمهور الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” إلى أن أهمية المبادرة تكمن في تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في عملية التنمية والتطوير عبر العديد من الرؤى والأفكار فضلًا عن تطوير مستويات التعليم والصحة والاتصالات والزراعة في القرى الأكثر احتياجًا، فهي ملحمة متكاملة لتطوير الريف المصري.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير قرى الريف على مدار ثلاث سنوات بداية من العام المالي المقبل بتكلفة 700 مليار جنيه، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

كما تتضمن مبادرة حياة كريمة شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

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