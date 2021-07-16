تراند الفن: كل ما تريد معرفته عن “عاش يا كابتن”.. أول فيلم تسجيلي مصري على نتفليكس

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 08:09 صباحاً - بدأت منصة Netflix اليوم الجمعة عرض فيلم “عاش يا كابتن”، الذي سبق أن حقق نجاحا كبيرا عند عرضه في سينما زاوية، ويعد أول فيلم تسجيلي مصري يعرض على هذه المنصة.

جوائز فيلم “عاش يا كابتن”

حصل على جائزة أفضل إخراج للمخرجة مي زايد في مهرجان سيول الدولي لسينما الأطفال بكوريا الجنوبية.

نال جائزة أفضل فيلم تسجيلي في جوائز النقاد للأفلام العربية والتي ينظمها مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي 2021.

فاز بجائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا، الذي يعد أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم.

قصة فيلم “عاش يا كابتن”

يتتبع الفيلم على مدار 4 سنوات رحلة “زبيبة” فتاة مصرية عمرها 14 عاما تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وإفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

فريق عمل فيلم “عاش يا كابتن”

تأليف وإخراج وإنتاج مي زاید، ومشاركة في الإنتاج أنكا بیترسن وأنَا بولستر، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وتصحیح الألوان منحة مقدمة من شركة أندرومیدا فیلم.

الفيلم إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك، وسبق أن عرض في مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك “أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة”.

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