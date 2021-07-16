تراند الفن: يعرض رؤوس حيوانات مفترسة.. تعرف على أبرز المعلومات عن متحف الصيد بقصر الأمير محمد علي بالمنيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 08:09 صباحاً - افتتح متحف الصيد بقصر الأمير محمد علي بالمنيل في عام 1963م، أي أنه قد أضيف إلى القصر بعد وفاة الأمير بعدة سنوات، ويتكون من ممر طويل ملاصق للسور الشمالي للقصر، وتعرض به مجموعات من المحنطات منها ما أهدي إلى الأمير محمد علي بصفته ولي عهد المملكة، ومنها ما جمع عقب ثورة يوليو عام 1952م، من قصور واستراحات الملك فاروق والأمير يوسف كمال، اللذين اشتهرا بولعهما بالصيد.

وقد أغلق المتحف في عام 2006م، بغرض التطوير، ثم أعيد افتتاحه في عام 2017م.

ومن أبرز معروضات متحف الصيد، مجموعة نادرة من الفراشات الملونة، وزوج من جلود الثعابين الضخمة التي يزيد طول الواحد منها عن ٥م، ومجموعة من طيور البيئة المصرية والطيور الأوروبية المهاجرة، ورؤوس غزلان وجاموس وحيوانات مفترسة، بالإضافة إلى هدايا حاكم السودان للملك فاروق وهي عبارة عن مجموعة من قطع الأثاث صنعت من أنياب وأجساد الفيلة.

– اجنبي 100 جم

– طالب اجنبي 50 جم

– مصري 20 جم –

طالب مصري 10 جم

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