تراند الفن: فتح جميع مجازر مدينة المنيا بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مساء أمس الخميس، برئاسة اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المدينة، عن فتح أبواب جميع المجازر بنطاق مركز ومدينة المنيا أمام المواطنين طوال أيام العيد بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا.

ونوهت الوحدة المحلية في بيان لها، أن يتم الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم الذبح في الشوارع حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لمتابعة جاهزية جميع الهيئات والمديريات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور العقيد أ.ح محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المدن والمراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية.

وقال المحافظ، إنه تم وضع خطة متكاملة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدًا على استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والابلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التى تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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