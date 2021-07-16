تراند الفن: “التنمية المحلية”: تشغيل 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية الطازجة بسعر 70 جنيه خلال عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وجمعية مواطنون ضد الغلاء، وذلك بمقر الوزارة، لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين، بأسعار مخفضة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ، بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية.

ووقع البرتوكول كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ومحمود العسقلانى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، ومحاربة الغلاء للتخفيف عن المواطنين الأكثر فقرًا ومحدودي الدخل.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة، في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتلبية كافة احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف شعراوى أن الوزارة وفرت طبقًا للبرتوكول في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية، أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحامًا .

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لمتابعة عمل تلك المنافذ من خلال مديريات، (التموين – الصحة – الخدمات البيطرية )، وإعداد تقرير دوري حول عملها.

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