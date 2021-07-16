تراند الفن: بعد هتك عرض 4 رجال.. المشدد 16 سنة لطبيب الأسنان المتحرش

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أسدلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة، الستار على قضية طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، “باسم سمير” والمعروف إعلاميا بـ “الطبيب المتحرش” حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد، 16 عامًا عن جميع التهم المنسوبة إليه، ومن بينها هتك 4 رجال بالقوة.

عقدت الجلسة في زينهم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى.

وعن تفصيل الحكم قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على التهمة الأولى وهي قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه “ع ا ع م” بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وهتك عرضه رغما عنه.

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